阪神は２８日、来季の選手会役員を発表した。選手会長には新たに村上頌樹投手が就任した。以下は来季の選手会役員一覧◎選手会長村上頌樹◎選手会副会長湯浅京己、栄枝裕貴◎役員石井大智、森下翔太※栄枝、石井、森下は新任