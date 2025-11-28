11月28日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「プロテイン・クライシス」というテーマで、Forbes JAPAN 執行役員 Web編集長の谷本有香氏に話を伺った。 長野智子「（プロテイン・クライシスについて）番組が調べたも