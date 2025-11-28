巨人の阿部慎之助監督（４６）が２８日、自由契約となったオコエ瑠偉外野手（２８）について言及した。この日、球団納会が行われた静岡県・熱海市のホテルで取材に応じた阿部監督は「本人と球団で話し合いをされたみたいなので、さっき本人とも連絡をして『頑張ってほしい』と伝えさせてもらいました」と明かし、オコエからは「感謝の言葉ばかりでした。新しいところで決まったらまた連絡をくれって僕からもしっかり伝えられま