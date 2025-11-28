フィギュアスケート女子でグランプリ（ＧＰ）ファイナル（１２月４日開幕、愛知・ＩＧアリーナ）に臨む中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２８日、千葉・船橋市の拠点リンクで練習を公開した。シニアデビューの今季臨むＧＰファイナルに「実感がまだ湧いていない。会場にいったら緊張感も出てくると思うけど、今は試合が楽しみ」とハキハキと語った。ＧＰ第１戦のフランス大会で優勝。大技のトリプルアクセル（３回転半ジャン