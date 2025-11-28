巨人の吉村禎章ＣＢＯが２８日、球団納会が行われた静岡・熱海の後楽園ホテルで取材に応じ、保留選手名簿から外れて自由契約となり、電撃退団することが発表されたオコエ瑠偉外野手について説明した。吉村ＣＢＯは「オコエと球団で何度も話し合いを持った中で、海外も含めて、他チームで新たにチャンレンジしていきたいということになったので、話し合いをした中で分かったと。保留者名簿からは外すと、自由契約にはしますと。