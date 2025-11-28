高松市の栗林公園にある栗林庵で開かれている「綾川フェア」 高松市の栗林公園で香川県綾川町の特産品を集めた物産展が開かれています。 高松市の栗林公園にある「栗林庵」で開かれている「綾川フェア」です。香川県綾川町の特産品が勢ぞろいしています。 艶のある大きな柿はちょうど旬を迎えている「富有柿」という品種で食べ応えのある食感が特徴です。 甘さと酸味が絶妙な香川県オリジナル品種のイチゴ「さ