山間部の物流課題の解決を図ろうと、愛知県新城市で11月28日、ドローンを活用した実証実験が行われました。28日に新城市で行われた実証実験では、食料品などを載せたドローンが配送物の集約拠点を出発し、およそ5.6キロ離れた山間部の高齢者施設まで、13分ほどで到着しました。住民：「高齢者が多い地域ですので、食料品や衣料品などを運んでもらえると大変助かると思います」ドローンは、トラックでは効