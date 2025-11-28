琴平町が発売する「街ガチャ」 香川県琴平町は観光名所や名産品などをモチーフにしたキーホルダーをカプセルトイにして12月、販売します。 国の有形文化財JR琴平駅に、現存する日本最古の芝居小屋、旧金毘羅大芝居、通称「金丸座」。 香川県琴平町の魅力を多くの人に知ってもらおうと、観光名所や名産品などをモチーフにしたキーホルダーをカプセルトイとして発売します。そ