シアターGロッソで好評開催中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）のヒーローショーシリーズ第3弾「素顔の戦士特別公演」が12月27日からスタートする。【動画】Gロッソ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー』素顔の戦士特別公演特別ムービーシリーズ第3弾を迎える『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー』は、ついに“素顔の戦士”である遠野吠（演：冬野心央）、百夜陸王（演：鈴木