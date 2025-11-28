ニコラ専属モデルで俳優の青山姫乃（16）が28日、都内で行われた映画『兄を持ち運べるサイズに』初日舞台あいさつに登場。初芝居だった今作で、満島ひかり（39）から大絶賛された。【写真】一方こちらは⋯監督に本音をぶつけた柴咲コウ青山は初々しい様子で登壇。撮影期間は1ヶ月だったというが、満島と距離を縮められたと言う。満島が「コミュニケーションが上手」とほめると、「話しかける勇気はあんまりない」とはにか