【新華社済南11月28日】中国山東省曹県でこのほど、第4回漢服（漢民族の伝統衣装）文化フェスティバルと漢服の秋冬新作発表会が開かれ、人型ロボットやロボット犬がモデルとなり注目を集めた。同県は全国有数の漢服の生産・販売拠点で、伝統的な様式に基づく創作やデザイン制作、著作権保護、裁断、型紙製作、刺しゅう、プリント、展示、ネット販売など、整った産業チェーンを形成している。漢服産業は地域経済を支える特色あ