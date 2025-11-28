嶺北地域に観光客を呼び込もうと、日本航空（JAL）の機内食総括シェフが監修した「土佐あかうし」などを使った特別メニューを12月から提供することになり、11月28日にお披露目されました。土佐あかうしのステーキに、土佐あかうしのローストビーフを使った棒寿司。土佐町のさめうら荘レイクサイドホテルで、特別メニュー「土佐れいほくグルメまんぷくあかうし」が披露されました。特別メニュー