東京時間17:46現在 香港ハンセン指数 25858.89（-87.04-0.34%） 中国上海総合指数 3888.60（+13.34+0.34%） 台湾加権指数 27626.48（+71.95+0.26%） 韓国総合株価指数 3926.59（-60.32-1.51%） 豪ＡＳＸ２００指数 8614.07（-3.22-0.04%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85750.50（+30.12+0.04%） ２８日のアジア株は総じて上昇。上海株は小幅続伸。ハイテク株などが買われる一方で、