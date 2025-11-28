ＥＣＢの１０月調査の消費者インフレ期待１年ＣＰＩ予想は２．８％（前回２．７％、予想２．６％） 欧州中央銀行（ＥＣＢ）の１０月調査の消費者インフレ期待 １年ＣＰＩ予想は２．８％（前回２．７％、予想２．６％） ３年ＣＰＩ予想は２．５％（前回２．５％、予想２．５％）