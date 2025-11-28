ユーロ圏１０年債利回り格差仏７３、伊７２ｂｐと縮小した水準が継続 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%） ドイツ2.692 フランス3.418（+73） イタリア3.41（+72） スペイン3.174（+48） オランダ2.833（+14） ギリシャ3.301（+61） ポルトガル3.014（+32） ベルギー3.194（+50） オーストリア2.973（+28） アイルラン