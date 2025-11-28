11月27日（現地時間26日、日付は以下同）。フェニックス・サンズは、敵地ゴールデン1・センターでサクラメント・キングスを112－100で下し、ウェスタン・カンファレンス6位の12勝7敗とした。 サンズではマーク・ウィリアムズが21得点16リバウンド4アシスト3スティール、コリン・ギレスピーが21得点9アシスト2スティール、デビン・ブッカーが19得点7リバウンド6アシスト、