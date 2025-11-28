フリーアナウンサーの高橋真麻が27日に自身のアメブロを更新し、ランチをはしごしたことを明かした。【映像】高橋真麻、2人の子どもに相次いで2日連続で病院へこの日、高橋は「はしご」というタイトルでブログを更新。「某日、病院に行きましたら早く終わったので、ラーメンを食べて天ぷら屋さんにはしごをしてランチコース」と明かし、訪れた店で堪能したラーメンと天ぷらの写真を公開した。続けて、天ぷらのコースも楽しん