衆議院の会派「改革の会」に所属する議員3人は自民党の鈴木幹事長と会談し、自民党会派に加わることで正式に合意しました。衆議院ではおよそ1年ぶりに「少数与党」が解消されました。きょう午後、自民党の鈴木幹事長らは衆議院の会派「改革の会」に所属する議員3人と会談。3人が自民党会派に入ることで合意しました。3人は先月おこなわれた総理指名選挙で高市氏に投票していて、自民党幹部が会派入りを打診していたということです