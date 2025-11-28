けさ、羽田空港第2ターミナルのトイレのうち7割で水が流れないトラブルが発生しましたが、午後4時ごろすべて復旧しました。きょう午前5時ごろ、羽田空港第2ターミナルのトイレの水が流れないのを職員が発見しました。日本空港ビルデングによりますと、羽田空港第2ターミナルの空港ロビーと保安エリアの144か所のトイレのうち7割で水が流れなくなったということです。一部のトイレでは、職員がバケツの水を流すなどして対応していま