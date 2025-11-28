同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法違反だとして、同性カップルらが国に賠償を求めた裁判で、東京高裁は今の規定を「合憲」とする判決を言い渡しました。福田理恵さんと藤井美由紀さんのカップルら8人が同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由などを定めた憲法に違反する」として、国に賠償を求めた裁判の控訴審判決。1審では「違憲状態」と判断されていたうえ、同様の5つの高裁判決でも「違憲」と