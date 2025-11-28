くるりの楽曲「oh my baby」が、9月より展開してきたデジタル連続リリースのラストを飾る配信楽曲としてリリースされることが決定した。「oh my baby」は＜京都音楽博覧会＞および＜くるりツアー25/26 〜夢のさいはて〜＞でライブ披露され、多くのファンを魅了してきた。曇り空の下でひっそりと胸に沁み込んでいくような静かな痛みを描いたロックバラードとなっている。ギターのひずみは行き場のない思いを抱えた残響のように揺ら