2025年9月27日(土)・28日(日)に東京・お台場BMSG FES特設会場にて開催し、総動員数8万人を記録した大規模野外フェス＜BMSG FES’25＞のライブ映像が、12月26日(金)よりPrime Videoにて独占配信される。＜BMSG FES＞は2022年9月に富士急ハイランド コニファーフォレストで初開催されて以来、毎年規模を拡大し進化を遂げてきました。BMSG設立5周年の節目にあたる今年は、コンセプトに『GRAND CHAMP』を掲げ、4年連続開催にして“原点