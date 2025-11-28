きょうも山形県内でクマの目撃が相次ぎました。 【写真を見る】学校近くの住宅や公園付近など生活圏で...県内でクマの目撃相次ぐ（山形） 鶴岡市では学校近くの住宅や公園付近でも目撃されていて市や警察が注意を呼びかけています。 市や警察によりますと、きょう午前７時すぎ、鶴岡市羽黒町松尾の住宅敷地でクマ１頭が目撃されました。 現場は松尾農村公園のすぐそばで、広瀬小学校から５００メートルほどの場所です。