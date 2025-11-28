エピソード1：負けず嫌い（性格の変遷）というわけで、今回は「何を隠そう、当時の私の体型は……」の続きのお話です。（まだ前回記事を読んでない方はこちらから読んでくださいね！）あの頃の私は今よりずっとふっくらしていて。ある日、現場で女性の先輩に「もしかして……おめでとう？」って言われたことがあったんです。「いやいやいや、ちがいます！」って全力で否定したけど、内心けっこうショックで（笑）。その瞬間、