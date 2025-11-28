こんにちは！定期なのに不定期になってしまっている根本的な性格に問題があるのでは系アイドル、天羽希純です。今回のテーマは精神疾患と持病についてです。お話が長くなるので何分割かにわけてお話していこうと思います！次回のタイトルは「アイドルがタイミーしてみた」です（笑）今回の話からどう繋がるのかお楽しみに！私は8月下旬から10月半ばまで約2ヶ月活動を休養していました。その詳細な理由についてはSNSなどでも発信し