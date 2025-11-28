上白石萌歌、なにわ男子・高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』に、ジバニャン（妖怪ウォッチ）＆地球防衛軍が参戦決定。併せて、ロマンティック襲来PV「ジバニャン＆地球防衛軍」編が解禁された。【動画】ジバニャンが物語のキーを握る？ロマンティック襲来PV「ジバニャン＆地球防衛軍」編2022年にNetflixでアニメ化もされた百世渡の同名漫画を実写映画化。