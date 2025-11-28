大人気シリーズ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のテレビアニメ化が決定した。2026年4月よりTBSほかで放送スタートする。【動画】『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』ティザーPV原作は、「HJ小説大賞2020年間最優秀賞」を受賞した大人気シリーズ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』（HJ文庫／ホビージャパン）。2度目の青春をリアルにやりなおす、“強くてニューゲーム学園ラブコメ”だ。物語は、かつて高校デビュ