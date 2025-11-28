演歌歌手の多岐川舞子（56）が28日、都内でバースデーライブを開催した。先月22日にリリースした新曲「お別れメランコリー」では得意のサックス演奏を交えながら、全15曲を歌唱した。今年3月に音楽の道を勧めてくれた最愛の父が他界。「今もよく夢に現れる。潜在的にずっと思っているんだろうなと思います」と悲しみは消えていない様子。新曲を出すたびに父に歌い聴かせていたという多岐川。父が亡くなる4日前に「お別れメラ