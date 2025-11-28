¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¿ÍÆþÃÄ²ñ¸«¤¬28Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÆ£ÀîÆØÌéÅê¼ê¡Ê18¡á±ä²¬³Ø±à¡Ë¤é¡È¶â¤ÎÍñ¡É¤¬¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£º£¤ò»þ¤á¤¯¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤â³§¡¢¿·¿ÍÆþÃÄ²ñ¸«¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿¡£2015Ç¯12·î20Æü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¡Ê¸½¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£±·³¤Ç³èÌö¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤±¤ë¤è