日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限1430( 415) 3月限11(11) TOPIX先物 12月限2284(1223) 3月限30(30) 日経225ミニ 12月限1352(1334)