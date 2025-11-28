日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限9778(9089) 3月限 698(98) TOPIX先物 12月限 20139( 19700) 3月限 365(15) 日経225ミニ 12月限129816(1298