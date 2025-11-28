日本取引所が公表したオプション手口情報によると、28日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1250円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 38(38) JPモルガン証券25(25) SBI証券 10( 6) BNPパリバ証券 5(