北欧フィンランドから日本に到着し、飛行機から降りてきたサンタクロース＝28日午後、成田空港北欧フィンランドの財団が公認するサンタクロースが28日、成田空港に到着した。12月4日まで日本に滞在し、東京都内の商業施設や中部国際空港などでイベントに参加。クリスマスムードを一足早く盛り上げる。赤い帽子と服に白ひげをたくわえたサンタは、飛行機から手を振りながらタラップで降りてくると、通訳を介して「メリークリス