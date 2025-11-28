バスケットボール男子日本代表の富永啓生が、自身で作成した「自己分析チャート」をもとに長所と課題について語った。【映像】富永啓生が語る「驚きの感覚」FIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window1のチャイニーズ・タイペイ戦（11月28日がホーム、12月1日がアウェー）に向けた強化試合中に、ABEMAの独占取材に応じた富永。バスケ好きとして知られる櫻坂46の大園玲さんがインタビュアーを務めるなか、6項目を5段階で自己