〇ラクーンＨＤ [東証Ｐ] 20億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は645円で、全額をAAGS S8に割り当てる。 ○ＮＩＴＴＡＮ [東証Ｓ] 14億9450万円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。転換価格は643円で、全額をYB-3投資事業組合に割り当てる。 [2025年11月28日] 株探ニュース