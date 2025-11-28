巨人の阿部慎之助監督が２８日、保留者名簿から外れて自由契約となり、電撃退団することが発表されたオコエ瑠偉外野手について取材に応じた。納会ゴルフを行った神奈川・大磯のレイクウッドゴルフクラブから、納会会場の静岡・熱海の後楽園ホテルに移動後、報道陣に説明。「本人と球団で話し合いをされたみたいなので。さっき本人とも連絡して、頑張って欲しいというのはお伝えさせていただきましたので。とにかく頑張ってほ