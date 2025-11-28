暗号資産への投資を装う架空の事業で得た金を受け取ったとして、警察は、金沢市の暴力団幹部など4人を逮捕しました。重盛 友登 記者：「午後3時過ぎ。金沢市の暴力団事務所に今、複数の捜査員が入っていきます」28日、警察が行った暴力団事務所の家宅捜索。 組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、金沢市の暴力団幹部や富山市に住む男など4人です。4人は、別の男らが起こした架空の暗号資産への投資詐欺事件の収益の一部約