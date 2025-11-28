中国広核集団が内モンゴル自治区ヒンガン盟に建設した３００万キロワット風力発電大基地。（資料写真、ヒンガン盟＝新華社配信）【新華社北京11月28日】中国内モンゴル自治区エネルギー局はこのほど、10月末時点の同自治区の新エネルギー発電設備容量が1億5千万キロワットを超え、前年同期比35％増加し、全国で先頭に立ったと発表した。内訳は風力発電が23％増の9741万キロワット、太陽光発電が66％増の5212万キロワット、バイ