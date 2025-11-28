KOZOホールディングス株式会社の子会社であるアスラポート株式会社は、「とり鉄」で2025年11月29日（土）から特別企画を実施する。※文中価格はすべて税込「とり鉄」は、串焼きをメインにさまざまな鳥創作料理を提案する焼き鳥ダイニング。今回、そんな「とり鉄」が、人気の串焼き9種類を1本109円で提供する特別企画を実施する。販売期間は2025年11月29日（土）〜12月4日(木）の6日間限定だという。※一部地域・店舗により未実施の