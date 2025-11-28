兵庫県の斎藤元彦知事（48）が28日、県庁での定例会見で、27日に関西学院大法学部の授業で行った講演について「学生さんも県政に対する理解を深めていただいて、かつ若者の自由な発想による意見や提案をいただいた。大変気持ちのこもった、いい提案だったというふうに思いますので、改めて学生さんや関係者の皆さまには感謝を申し上げたい」と振り返った。 【写真】余裕!?批判のプラカードが上がる沿道に向かって手を振る