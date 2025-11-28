『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（15）PFUブルーキャッツ石川かほく松井珠己後編（前編：松井珠己は五輪メンバー落選にも海外挑戦をして落ち込んでいる暇なし「毎年、自分を更新していきたい」＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ