『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（15）PFUブルーキャッツ石川かほく松井珠己前編【強豪クラブチームで培った土台】パリ五輪メンバー落選の受け止め方に、PFUブルーキャッツ石川かほくのセッター、松井珠己（27歳）のバレーボールとの向き合い方が濃厚に出ている。「何も、バレーのすべてが終わるわけじゃない」松井は毅然として言う。「応援してくれた方のためにも舞台に立ちたかったですが、落選は気に