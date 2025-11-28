牛丼チェーン大手「松屋」はこのほど、新メニュー「新焼き牛めし」を12月2日午前10時より発売すると発表した。 【写真】美味そうすぎる！帰ってきた元祖人気No.1「新焼き牛めし」 同メニューは、2018年に開催された「復刻メニュー総選挙」で1位に輝いた、元祖人気No.1メニュー「元祖旨辛焼き牛めし」の進化版。鉄板でジューシーに焼き上げた牛肉に、特製オイスターソӦ