第一屋製パンは、12月1日からポケモンたちの“ピース”なくらしを描く「ポケピース」デザインのポケモンパンを発売する。12月1日からは「ポケピースミルクキャラメルデニッシュ」を発売し、12月13日にはポケピースのポケモンたちがデザインされたデコキャラシールホルダー入りの「ポケピースシールホルダーセット2025年冬！」を発売する。「ポケピース特製シール」いずれの商品にも「ポケピース特製シール」（全25種類）が1枚入っ