女優の廣瀬アリスが自身のXを更新。投稿には、緑色の全身タイツ姿でポーズを取る自身の写真をXに投稿し、反響を呼んでいる。廣瀬は「こういうことだよ。」とコメントしつつ、個性的なキャラクターを演出している。この投稿にファンからは「新しいピクミン？」「これがウワサの全身タイツ？！」「新解釈・広瀬アリス」「新ゴレンジャーのミドレンジャーですか？」など、ユーモア溢れるコメントが多く寄せられている。こういうことだ