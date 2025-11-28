愛知県豊橋市にある、創業75年の和菓子店「お亀堂」。新年を迎えるための鏡餅や来年の干支「午（うま）」の和菓子作りに追われていますが、今、困っていることが… 【写真を見る】もち米の価格が“過去最高水準” 去年1キロ約650円→約1000円に 和菓子店は｢正月にお餅を食べるという伝統文化を残したい｣ 愛知 （お亀堂・森貴比古社長）「もち米の価格が、過去最高水準に達しました」 おととしは1キロ350円前後だったというもち