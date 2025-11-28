1日署長に就任した岡山湯郷ベルの福元美穂選手・内田好美選手・中野琴音選手津山労働基準監督署津山市山下 女子サッカー・岡山湯郷ベルの福元美穂選手らが28日、津山労働基準監督署の1日署長に就任しました。 1日署長に就任したのは、岡山湯郷ベルの福元美穂選手、内田好美選手、中野琴音選手です。12月1日に岡山県の最低賃金が引き上げられることをPRする取り組みです。 （岡山湯郷ベル／福元美穂 選手