松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、12月2日10時から「新焼き牛めし」を販売する。「新焼き牛めし」2018年の復刻メニュー総選挙で第1位に輝いた「元祖旨辛焼き牛めし（現在販売している「元祖旨辛焼き牛めし」は、販売終了となる）」が、新しい味わいとなって登場する。「新焼き牛めし」は、鉄板でジューシーに焼き上げた牛肉に、甘味・コク・うま味をしっかり感じられる、松屋特製“オイスターソー