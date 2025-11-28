広島に入団が決まった仙台大の平川蓮外野手＝28日、札幌市広島がドラフト1位で指名した仙台大の平川蓮外野手（21）＝187センチ、93キロ、右投げ両打ち＝の入団が28日、決まった。札幌市内で交渉し、契約金1億円プラス出来高払い5千万円、年俸1600万円で合意し「両打ちでトリプルスリー（打率3割、30本塁打、30盗塁）とか、やってみたい」と高い志を示した。背番号は鈴木誠也外野手（現カブス）や小園海斗内野手が背負い、広島