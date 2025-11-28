警察車両に座る眼鏡姿の女は、詐欺の疑いで逮捕された渋沢麗扇容疑者（68）です。かつて、女は和服姿で「今風に言えばマンツーマンというね、お一人お一人を育てていくということが私のモットーなんですね」と語っていました。渋沢宗麗と名乗り、茶道などを学ぶ「麗扇会日本文化学院」の学院長を務めていた渋沢容疑者。弟子だった女性から現金123万円をだまし取った疑いが持たれています。事件が起きたのは2024年4月。犯行に利用さ